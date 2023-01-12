ASKON KGF desteklerinden memnun

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ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri kapsamında esnaf ve sanatkarlara 250 milyar lirayı bulacak ödeneğin çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı KGF desteklerinin, finansmana erişiminin zor olduğu bugünlerde son derece önemli olduğunu bildirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz şeklindeki desteğin tazminatları ödemekte güçlük çekecek iş insanları için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Urfan, söz konusu paketin, ihracatçıdan kadın ve genç girişimciye kadar geniş, kapsamlı ve kucaklayıcı bir destek paketi olduğunu aktardı.

Paket kapsamında önemli sorunların da aşılacağını ifade eden Urfan, şunları kaydetti:

"Bir yanda işverenler olarak biz, diğer yandan EYT ile emekliliklerini hak etmiş emekçiler, EYT sonrası finansmana erişimin nasıl olacağını düşünüyorduk. Bu paketle bunun cevabını da öğrenmiş olduk. İşverenler olarak finansmana erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yükle karşılaşmıştık. Çok şükür, hükümetimiz bu konuda da çözüm odaklı bir işe imza attı. İş dünyamızın özellikle yüzde 70 oranında KGF'den yararlanacak olan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan destekler, 250 milyar lira gibi bir can suyu sayılacak miktar ile açıklandı. KOBİ'lerimizin yanı sıra şüphesiz bu fon kefalet sistemi ile fondan istifade edecek emeklilerimiz de devlet güvencesinde olacaktır."

İş dünyası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Nebati'ye teşekkür eden Urfan, fonun işverenlere ve fondan yararlanacak çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

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