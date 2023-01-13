Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 89 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini kurdukları ofisler üzerinden yöneten şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 5 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda, yasa dışı bahisten 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 3 tabanca, 623 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda örgütün elebaşı Y.Ş'nin de aralarında bulunduğu 89 şüpheli yakalandı.



Öte yandan şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araç ile mal varlıklarına da el konuldu.



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