Futbol: Spor Toto Süper Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş, Larsson, Doğukan Sinik, Luiz Adriano

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas, Bajic

Gol: Dk. 4 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 40 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Güray Vural'ın verdiği pas ile sol kanattan içeriye doğru giren Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Larsson, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.

40. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borja Sainz, hızla ceza sahasına girerek, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Alperen Uysal topu kale direğinin dibinden kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.