Son günlerde en çok karın yağdığı kayak merkezi Saklıkent'te sezon açıldı

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da denizden taşınan nemin kara dönüşmesi dolayısıyla Türkiye'de şu an kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi konumundaki Saklıkent, kapılarını yerli ve yabancı misafirlerine açtı.

Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar, geçen yıla göre bir ay gecikmeli yağdı.

Saklıkent'te 2019'da 82, 2020'de 74, geçen sene ise 68 santimetre ölçülen en yüksek kar kalınlığı, bu yıl 13 Ocak'ta 1 metre 15 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre kar kalınlıkları bugün sabah saatlerinde ise Saklıkent'te 97, Davraz'da 77, Palandöken'de 35, Erciyes'te 21, Uludağ'da 18, Kartalkaya'da 18 ve Sarıkamış'ta 17 santimetre ölçüldü.

- Sahile 50 kilometre uzaklıkta

Bakırlıtepe mevkisinde, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan merkezde pistlerdeki kar bastırılarak, kayak sezonu açıldı, yerli ve yabancı turistler kayak yapmaya başladı.

Sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkaran turistler, sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kızak kayıp, kayak ve snowboard yapabiliyor.

Avrupa'da hatta Türkiye'nin önceki yıllarda yoğun kar alan kayak merkezlerinde yağış beklentilerin altında kalırken, acemi, orta seviye ve profesyoneller için pistlerin bulunduğu Saklıkent, konuklarına kesintisiz kayak imkanı sunuyor.

Telesiyejlerle pistin zirvesine ulaşan tatilciler, 4500 ve 3200 metrelik pistlerde kayarak, güzel vakit geçiriyor. Bazı tatilciler kayağın ardından aynı gün sahile inerek, yüzme, kumsalda güneşlenme imkanı buluyor.

- "Kayak için yoğun talep var"

Saklıkent Kayak Merkezi Tesisler Genel Müdürü Hakan Kadayıfçı, AA muhabirine, bölgede kısa sürede son yıllardaki en yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar kalınlığının istenilen düzeye ulaşması dolayısıyla kayak sezonunu açtıklarını belirten Kadayıfçı, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Tatilcilerden yoğun talep alıyoruz, merkezdeki oteller dolmaya başladı. Yerli ve yabancılardan kayak için yoğun istek var. Saklıkent, denize yakınlığıyla özel bir merkez." dedi.

Kadayıfçı, Türkiye'deki bazı kayak merkezlerinde suni karla sezonun açıldığını hatırlattı.

Konyaaltı Kayak Kulübü Başkanı ve kayak antrenörü Osman Özaydın da dün Palandöken'de olduğunu ve pistlerin sadece yüzde 40'ının suni karla açılabildiğini dile getirdi.

Saklıkent'te isteyen tatilcilere kayak eğitimi verdiğini ifade eden Özaydın, "Kayak için yabancılardan daha fazla talep var. Türkiye'de en yoğun kar şu anda Saklıkent'te." diye konuştu.

- "Saklıkent'in denize yakın olması avantaj sağladı"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise Akdeniz üzerinden gelen soğuk havanın güneydoğu akışlı rüzgarla taşınarak sahilde kuvvetli yağışa, 1200 metre rakımlarda ise kuvvetli kara neden olduğunu söyledi.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreyken sahile yakın Saklıkent'te daha fazla kar yağdığını bildiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Saklıkent'in denize yakın olması avantaj sağladı. Denizden taşınan nem, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. İstasyonumuzun bulunduğu mevkide kar kalınlığı 1 metre 15 santimetre ölçüldü. Zirveye yakın yerlerde 1,5 metreyi aşan yüksek değerler var ancak kar bastırıldığı ve erime olduğu için şu anda 1 metre civarında. Geçen sene Türkiye'de en yüksek kar 2 metreyi aşan Davraz Kayak Merkezi'nde ölçülmüştü, bu yıl Saklıkent'e ölçüldü."

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