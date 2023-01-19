Antalya'da Aile Okulu Projesi kapsamında emniyet teşkilatına eğitim verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı "Aile Okulu Projesi" kapsamında emniyet teşkilatına eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında aileler, sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle destekleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akçil, şube müdürleri ve polisler katıldı.

Yaklaşık 4 aydır ülke genelinde eş zamanlı eğitimler verildiğini söyleyen Akçil, "Bir araya gelmemizin sebebi toplumun çekirdeği olan aile yapısına katkıda bulunmaktır. Eğitmenlerimiz aracılığıyla kent genelinde yaklaşık 32 bin kişiye ulaştık. Velilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şimdi de emniyet teşkilatımıza yönelik bir çalışmamız var. Bu vesileyle tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.









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