Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu tesadüf mü yoksa matematiksel bir hesaplama mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Antalya Şubesi 2023 Dönem Başkanlığına Ayşe Uç seçildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI'nın Antalya Şubesi Başkanlığına seçilen Ayşe Uç, bir otelde düzenlenen törenle görevi Ülkü Göncü Özeke'den teslim aldı.

Uç, törende yaptığı konuşmada, 108 yıldır global çapta sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren JCI'ın vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

JCI Antalya olarak 29 yıldır pek çok proje ve işbirliğine imza attıklarına dikkati çeken Uç, "2023 yılında da sürdürülebilirlik ışığında, liderlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlayıp, farkındalık yaratmaya ve değişime öncülük etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

JCI Antalya Şubesinin yeni yönetim kurulunda Hüseyin Uçar, Ayşenur Aydın, Fırat Uğurata, Bahar Erdal, Ömer Çınğı ve Begüm Birlik yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.