Alanya'da kurtların saldırısı sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Çamlıca Mahallesi'nde keçilerini otlayan Fatih Mehmet Uysal'a ait sürüye kurtların saldırması sonucu 18 keçi telef oldu, 6 keçi yaralandı, sürünün dağılmasıyla da 6 keçi kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi ile Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarınca inceleme yapıldı.

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