Alanya'da bıçaklanan kadının markete sığınma anları görüntülendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığınarak yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde oğlu İ.T. tarafından bıçaklanan Ü.T'nin yaralı halde sığındığı marketteki güvenlik kamerasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, yaralı halde markete giren Ü.T'nin çalışan ve müşterilerden yardım istediği görülüyor. Bu sırada İ.T'nin elinde bıçakla markete girerek annesine yönelmesinin yer aldığı görüntülere, saldırganın izinli polis memuru tarafından engellenerek marketten çıkartılması yansıyor.

Önceki gün, Büyük Otel Sokak'taki bir dairede Ü.T, tartıştığı oğlu 25 yaşındaki İ.T. tarafından karnından bıçaklanmıştı. Yaralı halde evden çıkarak kaçmaya çalışan kadını, bıçakla kovalayan oğlu gözaltına alınmıştı.

Karnından 2 bıçak darbesi alan kadın, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.





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