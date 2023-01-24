Manavgat'ta İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması protesto edildi

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ANTALYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Şubesi tarafından, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stokholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından İsveç'e yönelik protestolar devam ediyor.

Manavgat Cumhuriyet Meydanında ellerinde dövizlerle toplanan Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şubesi üyeleri, İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen eyleme katılan vatandaşlar tekbir getirip, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan AGD Manavgat Şube Başkanı Ahmet Ali Gök, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini belirterek, Kur'an yakma provokasyonunun insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını ifade etti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınadıklarını bildiren Gök, "Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Buradan haykırıyoruz; Allah'ın nurunu söndüremezler. Anadolu Gençlik Derneği olarak, tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."













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