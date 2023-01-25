ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ali Çetin, görevine başladı.

Ankara dönüşü İl Başkanlığında partililer tarafından karşılanan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanında, sahada ve masada güçlü Türkiye idealiyle mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya, AK Parti kadrolarına, sevgi, selam ve muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

AK Parti Antalya teşkilatının birlik, beraberlik ve huzur siyasetinin örneği olduğunu belirten Çetin, "Bu sebepledir ki bu bayrak ve hizmet değişim sürecinde öne çıkan yegane kavram birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk olmuştur. 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. AK Parti'miz milli ve manevi değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla son 21 yılda Antalya'mıza ve ülkemize saymakla bitiremeyeceğimiz muhteşem eserler ve hizmetler üretmiştir. Ayrıca dünyanın salgın sonrası zor zamanlarında dahi bu eserleri üretmeye devam ettiği hepimizin malumudur." diye konuştu.

Çetin, AK Parti kadrolarının "halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmek" anlayışıyla çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'mızda son dört yıldır büyükşehir başta olmak üzere bir kısım belediyelerde AK Parti'li kadroların görev almadığı süreçlerde, Antalya'mıza hiçbir hizmetin yapılmadığını en iyi bilen Antalya'da yaşayan hemşerilerimizdir. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı' ufuk ve vizyonunu ortaya koyan AK Parti'miz, Antalya'mızı ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir lige taşıma arzusundadır. Ama tüm bunlara rağmen karşımızda ülkemizin birlik ve beraberliğini hiçe sayarak, milli duyguları olan her ferdin gurur ve heyecanla izlediği projelere saldırmayı muhalefet yapmak zanneden bir güruh olduğu da hepimizin malumudur."

AK Parti'ye gönül veren kadrolarla heyecan ve coşkuyla geceli gündüzlü çalışarak, Antalya'dan güçlü bir desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndereceklerini aktaran Çetin, siyaset ve teşkilatla en kıymetli bağlarının partiyle kurulmuş üyelik bağı olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin şehrine ve ülkesine sevdalı, herkese kollarını ve kucağını açan bir hareket olduğunu anlatan Çetin, "Bu yeni dönemde kapsayıcı ve kuşatıcı bir hizmet anlayışıyla birbirinden değerli yol arkadaşlarımızla Antalya'mızı ve ülkemizi birlikte yönetmek düsturuyla hizmet edeceğiz." dedi.

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