Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da dün etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan hasarlar gideriliyor.

Kent merkezinde önce kuvvetli fırtına ardından şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ağaç, tabela devrildi, banklar söküldü, çöp konteynırları sürüklendi. Konyaaltı Sahili'nde ise oluşan dev dalgalar kaldırım taşları ile yürüyüş parkurlarındaki oturulacak yerlere zarar verdi.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yaptı. Devrilen ağaçlar kaldırıldı, sökülen kaldırım taşları, banklar onarıldı ve kirlenen yollar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler, Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri Daire Başkanlıkları ve ASAT personelinden oluşan 160 kişilik ekip tarafından Konyaaltı Sahili'nde sökülen demir korkuluklar ve kaldırımdaki parke taşları yeniden yapıldı. Beach Park bölümünde oluşan kum yığınları ise iş makineleriyle kaldırıldı. Yıkılan ağaçlar yeniden dikilirken kırılan dallar temizlendi.

Yollarda kumla dolan mazgallar açıldı. Dalgaların yerinden söktüğü kent mobilyaları tekrar yerlerine monte edildi. Kuvvetli fırtına ve yağışın etkilerinin silinmesi için gün boyunca hummalı bir çalışma yürütüldü.

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