Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, fırtına ve yağışların ardından hafta sonu güneş yüzünü gösterdi.



Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde güneşlendi. Tatilcilerden bazıları ise denize girdi.

Sahilde çocuklarıyla oynayan aileler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Cuma günü dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nde, bir kişinin de dedektörle değerli maden aradığı göze çarptı.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili'nin karşısındaki Beydağları'nın zirvelerinin karla kaplı olduğu dikkati çekti. Sahile sadece 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde de çok sayıda kişi kayak yaptı.

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