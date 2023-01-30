Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik maçla sona erdi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

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