Antalya'da dolu yağışı etkili oldu

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ANTALYA (AA9 - Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrası, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar dolu yağışını evlerinin balkonlarından izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile kaydetti.

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