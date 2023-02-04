Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin üçüncüsü Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneğince "Grand Prix Apollon" adıyla organize edilen yarışların ilk gününde elit erkekler kategorisinde yarışma yapıldı.

Yarışa 18 takımdan 116 sporcu katılırken, sporcular Manavgat, Alanya ve Serik ilçeleri arasında 129,2 kilometre pedal çevirdi.

Yarışmada, Rusya’dan Sergei Rostovtsev birinci olurken, Almanya'dan Adrian Zuger ikinci ve Kazakistan'dan Vladimir Mulagaleyev üçüncü oldu.

Organizasyon, yarın elit kadınlar kategorisinde devam edecek.

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