Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.Y'nin başka ilden getirdiği uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.Y, gözaltına alındı.
Şüpheli M.G'nin ise depremzede gibi davranarak kente uyuşturucu getireceği belirlendi. Yol kontrol noktasında durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramada 2 kilo 303 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki M.G, gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.