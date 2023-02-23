Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.Y'nin başka ilden getirdiği uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.Y, gözaltına alındı.

Şüpheli M.G'nin ise depremzede gibi davranarak kente uyuşturucu getireceği belirlendi. Yol kontrol noktasında durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramada 2 kilo 303 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki M.G, gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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