Finike Kaymakamı Çelik, şehit Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Aydın, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Vekili Astsubay Melih Başaran, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan ile beraberindekiler şehit Korkmaz'ın kabrine, ardından ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Çelik, devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında olduğunu belirten Çelik, aileye bir kaz daha başsağlığı diledi.​​​​​​​



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