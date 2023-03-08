Antalya Valisi Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklama göre, Vali Ersin Yazıcı, 2015 yılında Manisa'da şehit olan Polis Memuru Ömer Faruk Aydın'ın annesi Asuman Aydın ve babası Osman Aydın'ı ziyaret etti.

Asuman Aydın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Vali Yazıcı, kahraman şehitlerin emaneti olan ailelerin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, "Fedakarlığın timsali olan kahraman şehitlerimizin kıymetli annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Başımızın tacısınız, her zaman emrinizdeyiz. Tekrar başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarettin sonunda Vali Yazıcı şehit ailesine, üzerinde Türk Bayrağının olduğu bir tablo armağan etti.

Vali Yazıcı, daha sonra 1996 yılında Ordu'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tiril'in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten şehit annesi Elif Tiril, "Hiçbir eksiğimiz yok. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz var. Desteğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Vali Yazıcı ziyaretin sonunda şehit ailesine, üzerinde Türk Bayrağının olduğu bir tablo armağan etti.

















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