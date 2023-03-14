Antalya'da aranan 220 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 220 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, toplumun huzuru ve güvenliğine yönelik 6 ila 13 Mart tarihlerinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Buna göre çeşitli suçlarda araması bulunan 220 şüpheli, yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 39 gram esrar, 6 gram eroin, 41 gram metamfetamin, 197 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai, 957 bin 990 adet makaron, 620 kilogram kaçak tütün, bir tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, trafik timlerince de 41 bin 421 araç kontrol edildi ve 1426 sürücüye idari para cezası uygulandı, 227 araç da trafikten men edildi.

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