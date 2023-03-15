Kumluca'da okullarda depremzedeler için kermes düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki okullarda depremzedelere destek için kermes düzenlendi.



Kumluca Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bahçede düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Durmuş Tomaç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Tekdemir, yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm okullarda kermesler düzenleyerek, elde edilecek geliri ramazanda gıda paketi olarak deprem bölgesine göndereceklerini ifade etti.



Kumluca Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güncay da yaptıkları pişiyi satarak, depremzedelere katkı için gelir elde etmeye çalıştıklarını vurguladı.



Kermeste öğrenmen ve öğrenciler, pişi yaptı.

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