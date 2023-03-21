Kumluca'da deprem şehitleri adına fidan dikildi

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ANTALYA (AA) -Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla deprem şehitleri adına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü düzenlenen fidan dikim törenine, Kumluca Kaymakamı vekili Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çelik, yaptığı konuşmada, ülkede bugünün anısına orman, doğa ve yeşil sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Bu yılki ormancılık gününün anlamının diğer yıllardan farklı olduğunu ifade eden Çelik, "Yakın zamanda asrın felaketi dediğimiz bir depremi yaşadık. Bugün düzenlediğimiz etkinliklerde deprem şehitlerimiz adına fidan dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, geride kalanlara sabırlar niyaz ediyorum. İnşallah bu fidanlar büyüdükçe birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz ilelebet devam eder." dedi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ise Orman Genel Müdürlüğü'nce her yıl kutlanan 21 Mart Ormancılık Günü'nün bu yıl yakın zamanda yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren deprem şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban'ın okuduğu duanın ardından, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alana protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

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