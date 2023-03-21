Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen bir haftalık arada, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde günün ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı idmanın ardından akşam saatlerinde bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Kuvvet, dayanıklılık, koşu, ısınma, koordinasyon, pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ligde 27. haftayı bay geçecek Fraport TAV Antalyaspor, 28. haftada Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.

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