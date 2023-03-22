Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, milletvekili aday adayı oldu

ANTALYA (AA) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, partisinden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Türel, AK Parti Antalya İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Antalya'nın basın tarihinde, ekonomik, sosyal, siyasi geçmişinde uzun seneler aktif görevlerde bulunduğunu belirtti.

Deprem felaketinin sonuçlarını, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları düşünerek vefa ve sorumluluk adına bir nefer olarak gerekirse göreve hazır olduğunu partisine ve milletine bildirmek için aday adaylığı başvurusu yaptığını kaydeden Türel, şunları söyledi:

"Antalya'ma, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Milletvekili, Antalyaspor Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etme şerefine sahip olmuş, bütün bu görevlerde gece gündüz koşturmuş, makama mevkiye doymuş bir kişi olarak görevimi yapmış olmanın huzuruyla, deprem felaketini ve siyasi tartışmaları görünce böyle bir dönemde sorumluluk almanın doğru olduğuna inanarak, tekrar elimi taşın altına koymaya karar verdim."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Gaziantep'te afet merkezinde görev aldığını, zor şartlarda bir nefer olarak yardım ve hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Türel, deprem bölgesinde milyonlarca insanı çadırdan kurtaracak, ev ve iş verecek, hızlı ve kararlı bir kalkınma hamlesi yapacak tek liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 20 yılda darbe girişimlerine, dış güçlerin oyunlarına rağmen bir kalkınma dönemine imza attığını vurgulayan Türel, "Türkiye ve Antalya 2023'de yeni bir atılım hamlesini başlatacaktır. Tarihimizle, inancımızla, güçlü liderimizle, tecrübeli kadrolarımızla biz yeni bir yükseliş hikayesini yazacağız." dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de Türel'in görev yaptığı dönemlerde layıkıyla çalıştığını, gece gündüz Antalya için mücadele ettiğini belirtti.

Türel'e hayırlı olmasını dileyen Çetin, bugüne kadar 105 kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

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