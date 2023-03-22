Antalya'da kiracı evin kapı camını kıran ev sahibinden şikayetçi oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kiracı, dairesinin dış kapı camını kırarak yaralanmasına neden olduğunu iddia ettiği ev sahibi ve ailesinden şikayetçi oldu.

Düdenbaşı Mahallesi'nde oturan evli ve bir çocuk babası Uğur Kanık, AA muhabirine, 4 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi.

Ev kirasının 1000 lirayken 5 bin liraya yükseltmeye çalışan ev sahibi Ramazan Y. ile aralarında anlaşmazlık başladığını anlatan Kanık, şöyle konuştu:

"Devletin belirlediği yüzde 25 zam oranının üzerinde olduğu için kabul etmek istemedik. İnsaniyetlik yaparak bin lira olan kirayı 2 bin lira olarak hesabına yatırdık. Sanırım, ev sahibine yeterli gelmedi. Çünkü, 5-6 bin lira kira talep ediyor. Çıkarsak, evi Rus ve Ukraynalılara 10 bin liraya kiralayacakmış. Bizi telefonla arayarak, sürekli eve gelerek taciz etti. Artık kapıyı açmamaya, telefonları cevaplamamaya başladık. Telefonlarını açtığımızda küfür ve hakaret ediyorlar. En sonunda 2-3 gün üst üste evimize geldiler. Kapıyı açmamamıza rağmen ısrar ettiler. Evde 10 yaşındaki kızımız da vardı. Bunlar kapıya dayanıp, kapıya vurunca kızım da kötü etkileniyordu. Kızı, gelini, hepsini toplayıp gelmişler. Polis çağırdığımızı söylememize rağmen zorla eve girdiler, haneye tecavüz ettiler. Canımıza kastettiler. Kapının camlarını kırdılar, bileğimiz, parmağımız kesildi. Parmağımın içinde cam kırıkları var. Eşimin ayağı kesildi. Düpedüz canımıza kastettiler. Polislerin yanında bizi tehdit ettiler."

Kanık, ev sahibi R.Y, eşi R.Y, kızı G.Ö. ve damatlarının kendilerini ölümle, evi yakmakla tehdit ettiklerini öne sürerek, yaşananlardan dolayı korku içinde olduklarını ifade etti.

Şu anda gidecek yerleri olmadığı için evde oturmaya mecbur olduklarını dile getiren Kanık, "Çıkacak evimiz olsa zaten gideceğiz. Her gün böyle olunca artık canımızdan şüphe etmeye başladık." dedi.

Eşi Fatoş Kanık da artık evin önüne dahi inmeye korktuğunu dile getirerek, can korkusundan eşi ve çocuğuyla birlikte eve girip çıktığını savundu.

Kanık ailesinin avukatı Şafak Baysal da müvekkillerinin kira artışı konusunda üzerlerine düşeni yaptığını söyledi.

Kira artışını yeterli görmeyen ev sahiplerinin gayri hukuki bir şekilde müvekkillerimin evini basmaya çalıştığını öne süren Baysal, "Kapıya dayanarak, camlarını kırmışlardır. Müvekkilim Uğur Kanık'ın kolu kesilmiştir. Müvekkillerim hukuki olarak üzerine düşeni yapmıştır. Ev sahibi 'kiracıyı nasıl çıkarırım', 'nasıl daha fazla kira alırım' düşüncesiyle cebir uygulamaya kalkmıştır." dedi.

Bu arada, saldırı anı dairenin girişindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kapı önüne gelen giren ev sahibi R.Y, eşi R.Y, kızı G.Ö'nün kiracılarının evine girmeye çalışmaları ve G.Ö'nün elindeki demir kerata ile camları kırması yer alıyor.

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