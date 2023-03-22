Antalya'da sağanak etkili oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.



Bazı yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yarın kentte gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini açıkladı.



Yağışın Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde kuvvetli olabileceğine dikkati çeken yetkililer, sağanak sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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