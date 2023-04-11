Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake, Antalya Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye'nin turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birini Antalya'nın oluşturduğunu söyledi.

Yazıcı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin ziyaretinde, Antalya'nın 2 milyon 680 bin nüfuslu bir dünya şehri olduğunu belirtti.

Antalya'yı Türkiye'nin turizm başkenti olarak nitelendirdiklerini aktaran Yazıcı, kente başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda misafir geldiğini kaydetti.

Geçen yıl sadece hava yoluyla 13,5 milyon turist ağırladıklarını anlatan Yazıcı, "Türkiye'nin turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturan bir şehiriz." ifadesini kullandı.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, örtü altı tarımda sebzenin yaklaşık yüzde 68'inin Antalya'da üretildiğini belirtti.



Tarım ürünlerinin hem ülke geneline hem de yurt dışına satıldığını ifade eden Yazıcı, "Tarım ve turizm şehri Antalya'mız dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Deniz, kum ve güneşimiz Allah vergisi bunun yanı sıra şehrimizde yaşamış eşsiz medeniyetlerin kalıntıları da misafirlerimizi cezbediyor. Sizi şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğiniz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Dissanayake de Türkiye ile Sri Lanka'nın 75 yıllık bir dostluğu bulunduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Dissanayake, Antalya'da tarım, gastronomi alanlarında etkinlikler yapmak istediklerini söyledi.









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