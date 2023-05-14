Antalya'da konaklayan depremzedeler oyunu kullanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da misafir edilen depremzedeler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya gelen bazı afetzedeler, sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Konakladıkları misafirhanelerden yakınlarıyla Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen depremzedeler, oy kullanma işlemi için sıraya girdi.

Kendilerine tanımlanan sandıklarda oylarını kullanan afetzedelerden 4 çocuk annesi Fatma Yanık, AA muhabirine, Adıyaman'da depremde evlerinin ağır hasar aldığını, çocuklarıyla Antalya'ya geldiğini söyledi.

Depremin kendilerini çok etkilediğini anlatan Yanık, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." diye konuştu.

Bazı yakınlarını depremde kaybeden 70 yaşındaki Ayşe Polat ise ilk kez memleketten ayrı kaldığını dile getirerek, ailesiyle oyunu kullandıklarını ifade etti.

Süreyya Kurtulmuş da 6 aylık hamileyken depreme yakalandıklarını belirterek, "Uyku halinde paniklemiştim. Çok şükür bebeğim de ben de iyiyim. Antalya'da konaklıyoruz, vesile olanlardan Allah razı olsun. Hangi şehirde olduğunun bir önemi yok, herkesin oyunu kullanması gerekiyor. Ben de vatandaşlık görevimi yerine getirdim." dedi.





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