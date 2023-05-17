Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

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ANTALYA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "12 Öfkeli" adlı oyunla perdelerini açtı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda, Reginald Rose'un yazdığı, Akif Yeşilkaya'nın yönettiği oyun, seyirciyle buluştu.



Oyunun dekoru Efter Tunç, ışık tasarımı Yakup Çartık, kostümleri Özlem Karabay, müzikleri ise Arın Aykut imzasını taşıyor.



Festival kapsamında, G. Musrepov Kazak Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu "Karagöz", İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Ana-Dolu (Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları)", Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello" oyunlarını beğeniye sunacak.



Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Ay'daki İlk Çift", Van Devlet Tiyatrosu "Scapın'in Dolapları", Küba Ecos Company "Bernarda, Hayır!", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu "Takma Kafana" ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 26 Mayıs'ta sona erecek.

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