Antalya'da tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletteki anne öldü, oğlu yaralandı.

Elikesik Mahallesi'ndeki tünelde A.S. (27) idaresindeki 31 AFL 17 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Ayşe Güven'in (48) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Güven ile bisiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki oğlu A.E.G, yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne, kurtarılamadı.

Tır şoförü gözaltına alındı.

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