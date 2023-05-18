Aksu'da dron şenliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde dron şenliği düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe katılan Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin öğrencileri, tasarımlarından dolayı tebrik etti.

Okul Müdürü Haldun Çevik, okuldaki çalışmalarla ilgili Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin'e bilgi verdi.

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