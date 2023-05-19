Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli F.Z.C. ve A.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda şüpheli aracında narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada araç direksiyonu, şarjlı matkap kutusu ve göz lensi kutusuna gizlenmiş halde çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli F.Z.C. ve A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.