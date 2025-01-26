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        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz kullandığı ve muayenesiz otomobille çıktığı trafikte drift attığı tespit edilen sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:12
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        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz kullandığı ve muayenesiz otomobille çıktığı trafikte drift attığı tespit edilen sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Sürücüye, drift atmaktan 46 bin 392 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 67 bin 236 lira ceza verildi.

        Araç, 60 gün trafikten men edildi.

        Öte yandan, sürücünün otomobille drift yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle diğer araçların geçtiği sırada kavşakta dönerek drift atması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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