Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1

55'inci dakikada Rashica'nın sol kanattan altı pas içerisine kullandığı kornerde Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu çok az farkla üstten bir kez daha kornere çıktı.

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