Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Motosiklet üzerindeki maskeli 2 kişi, oyuncak tabancayla korku saçtı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet üzerinde maskeli iki genç, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla ateş edip çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet üzerindeki maskeli 2 kişi, oyuncak tabancayla korku saçtı
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Serik ilçesinde motosiklet üzerinde maskeli iki genç, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla ateş edip çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

        Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydederken, maskeli gencin ellerindeki silahı vatandaşlara doğrultması korku dolu anlara neden oldu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K (18) ile G.A (18) ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak silah olduğunu ifade etti.

        Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y (19) ve M.Ç (17) hakkında halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
        Antalya'da ağılda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da ağılda çıkan yangın söndürüldü
        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesild...
        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesild...
        'Domates yıkadım' dedi, yaban keçisi kestiği anlaşılınca 661 bin lira ceza...
        'Domates yıkadım' dedi, yaban keçisi kestiği anlaşılınca 661 bin lira ceza...