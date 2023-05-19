Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Kayserispor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor mücadelesi, saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.