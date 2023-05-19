Antalya'da fener alayı ile konser düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konser düzenlendi.

Konyaaltı Varyantı'nda toplanan kalabalık, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, bazı siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden yürüyüşe katılanlara eşlik etti.

Başkan Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Türk halkının varını yoğunu kaybettiği, vatanının işgal altında olduğu anda topyekun mücadele ederek büyük bir destan yazdığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini belirten Böcek, "Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi daha ileriye taşımak gençlerle mümkün olacaktır." dedi.

Böcek'in konuşmasının ardından şarkıcı Gülşen sahne aldı. Konser öncesi Böcek, Gülşen'e çiçek ve tablo hediye etti.

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