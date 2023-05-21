Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halkın desteğiyle önce 28 Mayıs'ı atlatıp, ardından olumsuzluğu gidererek 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine gönül rahatlığıyla ulaşacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Kemer ilçesinde esnaf ziyaretine katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kemer'in Türkiye'de turizmin ilk başladığı ilçelerden biri olduğunu hatırlatarak, görev yaptığı beş yıllık dönemin yoğun ve çok fazla krizle karşılaşılan bir dönem olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük tur operatörü olan Thomas Cook'un 2018'de iflasıyla yaşadıkları krizi çok iyi yürüttüklerini, bu dönemde İngiltere'den gelen turist sayısını yüzde 80 artırdıklarını vurgulayan Ersoy, sonrasında 100 yılda bir başa gelebilecek pandemi kriziyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.

Pandemi öncesinde turizmde dünyada 6. sırada iken pandemi döneminde 3. sıraya kadar yükseldiklerini ifade eden Ersoy, bu yükselişte diğer ülkelerin pandemi krizini kötü yönetmesinin de etkili olduğunu bildirdi.

Ersoy, Rusya-Ukrayna savaşının Antalya ve özellikle Kemer için önemli olduğunu belirterek, Rusça konuşan ülkelerin 2021'de Türk turizmindeki payının yüzde 55'leri bulduğunu söyledi.

Geçen sene Rusça konuşan ülkelerin turizmdeki payını yüzde 35'lere kadar indirmeyi başardıklarını anlatan Ersoy, "Kontrollü bir şekilde pasta payını azaltıyoruz. Bunu gelen turist sayısını da arttırarak yapıyoruz." dedi.

Ersoy, Türkiye'de 11 ili etkileyen deprem sürecini de başarıyla yönettiklerini dile getirerek, seçimle ilgili talihsiz açıklamalarla karşı karşıya olduklarını, bundan en çok etkilenenin Antalya, başta da Kemer olduğunu söyledi.

"Siz dünyada turizmde ilk 50 ülke arasında değil de ilk beş ülke arasına girmek istiyorsanız, asli hedefiniz öncü turizm ülkesi olmaksa o zaman dış politikadaki tarafsız politikamıza hassasiyet duymamız gerekiyor." diyen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu süreci başarıyla yönetirken maalesef tarafsızlık ilkesini bozan açıklamalar direkt muhalefetten, en üst seviyeden gelince ve bu bir de ilgili ülkenin kendi lisanında bu süreç ilan edildiği zaman tabii geçici olumsuzluklar oluyor. Ama bizim son beş yılda yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık turizmde bahanelere sığınmayacağız. 'Her ne olursa olsun bahaneleri aşarak hedeflerimize devlet, sektör, esnafımız el ele vererek ulaşacağız.' dedik. Merak etmeyin burada da bu süreci atlatacağız. Önce sizlerin de desteğiyle 28 Mayıs’ı atlatacağız. Sonra bizlerin de desteğiyle organizasyonlarımızla, gayretli çalışmalarımızla buradaki oluşmuş olumsuzluğu da gidererek 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine gönül rahatlığıyla ulaşacağız. Hiç endişeniz olmasın, biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Gerekli önlemlerimizi de alıyoruz. Sizden ricamız 28 Mayıs'ta son desteği vermeniz, gereksiz konuşma yapan, gereksiz açıklamada bulunanlara da tepkinizi göstermeniz. Sonrasında iş bizim işimiz, teknik bir konu, bizim halledemeyeceğimiz bir konu değil. Nasıl pandemide, depremde, Rusya-Ukrayna savaşında süreci yönettiysek, alnımızın akıyla çıktıysak bu süreçten de hızlı bir şekilde hedeflerimize uygun bir şekilde çıkacağız."

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