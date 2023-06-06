Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, saat 17.30'da özel uçakla Giresun'a gidecek.

Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.