Sümer Ezgü, TRT'de yayımlanan programını Antalya'da çekti

ANTALYA (AA) - Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'nda "Yörük sazı" olarak nitelenen 3 telli bağlama çalıp türkü söyledi.

TRT'de yayımlanan "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" programının çekimleri için kente gelen Ezgü, Döşemealtı ilçesinde türkülerini derlediği halk ozanlarıyla röportaj yaptı. Bölgenin kültürünü ve folklorunu yansıtan çekimler yapan Ezgü, İbradı ilçesinde de yöre halkıyla sohbet etti.

Sarkıtlar ve gölet oluşumuyla ilgi çeken 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası'na botla giren Ezgü, buranın akustik ortamında 3 telli bağlama eşliğinde türkü söyledi.

Sarı beşik şeklindeki kemerleri dolayısıyla "Altınbeşik" ismi verilen mağarada, turkuaz suyu ve doğal güzellikleri gösteren Ezgü, türkü söylediği anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Ezgü'nün paylaşımı, sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

- "Anadolu'nun zenginliğini kayıt altına alıyorum"

Ezgü, AA muhabirine, Anadolu'nun kadim müzik kültürünü, bugünkü yaşayan ustalarını belgelediğini söyledi.

Antalya'nın, Yörük Türkmen kültürünün en yaygın görüldüğü illerden olduğunu belirten Ezgü, bu zenginlikleri kayıt altına almak için yollara düştüğünü dile getirdi.

Ezgü, "Programımızın adı Anadolu'dan Geldik. Kültürümüzü, folklorumuzu, gittiğimiz bölgelerin halen yaşayan müziğini gelecek kuşaklara aktarmak için çabalıyorum." dedi.