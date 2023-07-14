Kumluca'nın yöresel yemekleri tanıtıldı

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesindeki yöresel yemekler etkinlikle tanıtıldı.

Kumluca Kent Konseyi'nin, Kumluca Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası'nın desteğiyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde organize ettiği etkinlikte, topak kızartma, ince patlıcan, domates civgesi, Beydağı fasulyesinden yapılmış Antalya usulü piyaz, bulgur pilavı, keşkek, kabak tatlısı ikram edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, konuşmasında, ilçenin yöresel lezzetlerini turizmde öne çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kumluca'nın lezzetleriyle bugün ilk sofrayı kurduklarını ifade eden Köleoğlu, "Amacımız, sağlıklı gıdanın başkenti olan ilçemizde üretilen yaş sebze ve meyveleri, bakliyatları farklı tatlar ortaya koyarak tanıtmak. Bu amaçla Ticaret Odamız ile yürüttüğümüz bazı yemeklerimize tescil çalışmalarımız var. İnşallah bu çalışmalarımızın devamında yöresel lezzetlerimizi turizmde de kullanmak istiyoruz." diye konuştu.