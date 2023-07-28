Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:29
        Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki yıl önce meydana gelen orman yangınında , zarar gören alanların tamamına yakınının ağaçlandırıldığı bildirildi.

        Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, Antalya'da 28 Temmuz 2021'de Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda başlayan Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinde etkili olan yangında 59 bin 985 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

        Zarar gören 30 bin 581 hektar alanının tabii, 14 bin 396 hektar alanın suni gençleştirme ve 467 hektar alanın endüstriyel plantasyon yöntemleriyle ağaçlandırılmasının yapıldığını kaydeden Dikici, "Geriye kalan gençleştirmeye uygun olmayan ve taşlık kayalık vasıfta 14 bin 540 hektar saha ise tabiatı koruma alanı olarak ayrılmıştır. Yangında zarar gören alanlardan 38 bin 443 hektar alanda tabii gençleştirme çalışması bitirilmiştir. Çalışmalarda 145 bin kilogram kızılçam, 2 bin 320 kilogram karaçam, 6 bin 200 kilogram sedir tohumu olmak üzere toplam 153 bin 520 kilogram tohum toprakla buluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

        Suni gençleştirme ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları kapsamında 12 bin 448 hektar alanda ekim ve dikim çalışması yapıldığını aktaran Dikici, tabiatı korumaya ayrılan 1354 hektar alanda rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildiğini vurguladı.

        - Yangına dirençli 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Tabiatı koruma sahası olarak ayrılan alanda yapılan çalışmasının 7 bin 402 hektar alana düştüğünü ifade eden Dikici, şunları aktardı:

        "Suni gençleştirme sahalarında dozer ve ekskavatörle 7 bin 110 hektar alanda toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup 5 bin 338 hektar sahada ise tohum ekimi yapılmıştır. Gelecek yıllarda meydana gelebilecek olası orman yangınlarında iskan ve tarım alanlarında zarar oluşmaması ya da zararın en aza indirilmesi amacıyla bu alanların sınır hatlarda ve yol kenarı ile köy yerleşim alanına yakın mıntıkalarda yangına daha dirençli olan 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum, 65 bin diğer yapraklı ağaçlara ait fidanı dikilmiştir. Yangına dirençli türlerle birlikte 4 milyon 520 bin kızılçam olmak üzere toplam 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluşturulmuştur."

        Dikici, köylülerin ileride ekonomik kazanç elde etmesi de düşünülerek dikimi yapılan 120 bin harnup fidanına ek olarak 80 bin defne fidanının da toprakla buluşturulduğunu ve yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında ağaçlandırma çalışmalarının bittiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 şehidin katili öldürüldü
        10 şehidin katili öldürüldü
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Antalya'da çiçek üretici firmasında yangın çıktı
        Antalya'da çiçek üretici firmasında yangın çıktı
        Antalya'da fabrika yangını
        Antalya'da fabrika yangını
        Serik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Serik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Manavgat yangın alanında 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluştu
        Manavgat yangın alanında 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluştu
        Eski bakan Kurum, Manavgat'taki yangınzedeye sözünü tuttu
        Eski bakan Kurum, Manavgat'taki yangınzedeye sözünü tuttu
        Alanya yerli turist sayısındaki artışla dikkati çekiyor
        Alanya yerli turist sayısındaki artışla dikkati çekiyor