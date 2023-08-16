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        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" 1 Eylül'de başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:51
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        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" 1 Eylül'de başlayacak
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek "2. Uluslararası Food Fest Antalya", 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda yapılacak.

        Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festivalde, coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şefler ile workshoplar, panel, söyleşiler, konserler ve yarışmalar düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin tanıtım toplantısında, Antalya'nın sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, korumak, geliştirmek ve büyüterek ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

        Festivali kenti gastronomi başkenti yapmak hedefiyle hayata geçirdiklerini anlatan Böcek, "Festivalimizde, Anadolu'yu Akdeniz ile harmanlayan mutfağımızın lezzetleri şeflerin ellerinde yeniden hayat buldu. Kentimiz bu değerle adını gastronomi arenasına altın harflerle yazdırdı. Şehrimiz sadece güneşi, denizi ve mavisiyle değil yerel mutfağının cazibesiyle de tercih edilir hale geldi. Attığımız bu adımla ülkemizde tarım ve gıda ürünlerinin büyük bir bölümünü karşılayan şehrimizin yerel mahsulleri, zengin gastronomisi ve kültürel değerleri dünyaya açıldı, güçlendi." diye konuştu.

        Kentin yerel ürün ve yemeklerini birer hazine olarak gördüklerini ifade eden Böcek, bu ürünlere değer katmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Böcek, bu bilinçle düzenledikleri festivalde usta şeflerin ve katılımcıların, coğrafi işaret alan yöresel ürünleri ve yeni lezzetleri keşfederek dünya mutfağına taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

        - "Antalya'nın mutfak kültürü çok zengin"

        Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da ülke turizminde özellikle son yıllarda gastronomi alanında ciddi atılımlar yapıldığını belirtti.

        Yağcı, "Antalya'nın gastronomiyle ön plana çıkması son derece önemli. Düzenlenecek festival çok önemli bir girişim ve doğru zamanda yapılan bir organizasyon. Dünyadaki turizm kentlerinde yerel halkın turizm paydaşlarından biri olarak görülmesi gelişmekte olan akımlar arasında yer alıyor. Antalya'nın mutfak kültürü çok zengin. Bu festival, turizmle yerel halkın bütünleşmesinde çok önemli bir kaldıraç görevi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin turizme katkıda bulunduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festival programı ve içeriği hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Antalya'nın yöresel ürünlerinin de sergilendiği toplantıda, ünlü şef Arda Türkmen eşliğinde coğrafi ürünlerin tanıtımı ve dondurmalı kabak tatlısı sunumu yapıldı.

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