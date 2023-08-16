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        Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar su parkında serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:23
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        Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar su parkında serinledi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar Kepez Belediyesi tarafından hizmete sunulan su parkında serinledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıcak yaz günlerinde çocukların serinleyerek, güzel ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri su parkı açıldı.

        Kepez Kent Meydanı'nda oluşturan 180 metrekarelik alana kurulu parkta, çocuklar sıcak havada serinleme fırsatı yakaladı.

        Hijyen ve sağlık koşullarına uygun şekilde hizmet veren su parkını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklarla vakit geçirdi.

        Çocuklarla sohbet eden Tütüncü, su parkının her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini ifade etti.

        Tütüncü, ayrıca çocukların alanın hemen yan tarafından bulunan oyun parkı, basketbol sahası ve semt kütüphanesinden de yararlanabileceklerini kaydetti.

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