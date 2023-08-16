Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, EXPO'nun geleceği hakkında basın açıklaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, EXPO'nun geleceği hakkında basın açıklaması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, EXPO Fuar Alanı'nın daha verimli kullanılması konusunda basın açıklaması yaptı.

        Satışa çıkarılan fuar alanın geliştirilecek projelerle ülke için faydalı olacağını söyleyen Kaya, EXPO Fuar Alanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        2016'da 550 milyon dolara yapılan alanın bugün atıl durumda olduğunu kaydeden Kaya, bugüne kadar bu alanda çocuk ve çiçek temalı bir organizasyon ile bazı konserlerin yapıldığını dile getirdi.

        121 hektarlık alanın atıl duruma düştüğünü belirten Kaya, "Atıl duruma düşen sadece EXPO alanı değil, milletimizin birikimleri de burada atıl duruma düşmüş bulunmaktadır. Kalkınma politikaları alanında çalışırken Antalya'nın tarım ve turizm alanında öncü olduğunu ama teknoloji alanında da öncü olması gerektiğini savunmuştuk. Basın mensupları bize soru sorduğunda EXPO'nun teknoloji ve bilişim üssü olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü Antalya'mız dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel iklim teknoloji şirketlerinin ve insanların burada yaşamak isteyeceği bir şehir. Dolayısıyla bu alanda bir açılım yapmamız gerektiğini söyledik. Hatta dönemin Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçim vaadi olarak da buranın silikon vadisi yapılması gerektiğini söylemişti." diye konuştu.

        Burada yapılacak projeyle Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya olacağına inandığını dile getiren Kaya, buranın rastgele bir projenin yapılacağı alan olmadığını söyledi.

        Bu alanın satışı için belli şartlar konması gerektiğini ifade eden Kaya, "Satın alan şirket Antalya'nın markalaşmasına, gelişimine katkı sağlayacak projeleri geliştirecek şekilde burayı satın almalı. Aksi taktirde Hazine ve Maliye Bakanlığının buranın satışını iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz İYİ Parti olarak projelere karşı değiliz ama bu tarz yerler bizim stratejik yerlerimiz. EXPO alanı Antalya'nın geleceği için çok önemli. Markalaşmamız için bu tarz yerlerin doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Alanyaspor iki futbolcuyla yollarını ayırdı
        Alanyaspor iki futbolcuyla yollarını ayırdı
        Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar su parkında serinledi
        Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar su parkında serinledi
        Serik'te motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
        Serik'te motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor
        Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti
        Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti
        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" 1 Eylül'de başlayacak
        "2. Uluslararası Food Fest Antalya" 1 Eylül'de başlayacak