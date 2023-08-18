Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'un "Bitexen Antalyaspor" ismiyle mücadele edeceğini söyledi.

        Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Bitexen'e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor'un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin avro gelir elde edeceğini kaydetti.

        Toplantıda basın mensuplarının, "8-10 milyon avrolara Türk kulüpleri futbolcular transfer ediyor. Bir başkan olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Gülel, şöyle konuştu:

        "Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden bize akan gelirler, büyük farklar içermiyor. Taraftar ve sponsorluk gelirleri ile Anadolu takımlarına gelir anlamında büyük farklar atıyorlar. Sürdürülebilir olmayan hiçbir işin fayda sağladığını düşünmüyorum. Ben bu yıl cebimden 50 milyon avro koydum Antalyaspor'u şampiyon yaptım. Peki seneye ne olacak? Bursaspor nerede? Bütçe denkliği dışında yapılan harcamaların doğru olmadığını düşünüyorum. Bahsettiğiniz kulüplerin 20 milyon taraftarı var. Bizim toplam bütçemiz kadar bir sezonluk kombine gelirleri var. Tabii biraz da hırslar var. Birbirine çalım atma, birbirinden daha iyi olma hırsı var. Bu da futbolun güzelliği."

        Bütçelerine uygun transferler yapmak istediklerine dikkati çeken Gülel, "Büyüklerin kurdukları takıma bakarsanız sonuca gitmek istiyorlar. Mesela Fenerbahçe, 'Bu sene şampiyon olacağım.' diyor. 37 yaşında transfer yapınca aklım çıktı. Ben 30'lu yaşlarda futbolcu gelince 'olmaz' diyorum. Bizim sonuca gitmek gibi bir amacımız yok. Bu sene ilk 10'larda, seneye daha iyi hamlelerle daha iyi yerlerde, altyapıdan oyuncu yetiştirerek, satacağımız oyuncu gelirleri ile işleyen bir mekanizma oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel de Bitexen ile sadece isim sponsorluğu yapmadıklarını, "token"lar konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

        Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, Antalyaspor ile 3 yıldır sponsorluk çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

        Antalyaspor'a destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Erdoğ, "İnşallah Antalyaspor için yeni sezon verimli geçer. Üç yıldır Türk sporuna yoğun desteklerimiz sürüyor. Türkiye'de 26 futbol ve basketbol kulübüyle çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Gülel, basın mensuplarıyla buluştu:
        Antalyaspor Başkanı Gülel, basın mensuplarıyla buluştu:
        Sander Van de Streek ve Naldo Antalyaspor´da
        Sander Van de Streek ve Naldo Antalyaspor´da
        Antalyaspor Naldo ve Streek ile sözleşme imzaladı
        Antalyaspor Naldo ve Streek ile sözleşme imzaladı
        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu
        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu
        Alanya'da 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
        Alanya'da 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
        Antalya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakala...
        Antalya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakala...