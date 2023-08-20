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        Kaş'ta "Yörük Şenliği" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:06
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        Kaş'ta "Yörük Şenliği" yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "Yörük Şenliği"nde "Yörük göçü" canlandırıldı.

        Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, Yeşilbarak Mahallesi Sıçak mevkisinde başladı.

        "Yörük Göçü" duasıyla başlayan şenliğe, koyun, keçi, traktör ve geleneksel kıyafetleriyle katılanlar, 2 kilometrede temsili "Yörük göçü" yürüyüşü yaptı.

        Şenlik kapsamında yörük çadırları kuruldu, keşkek dövüldü, çörek pişirildi, yayık ayranı ve kar şerbeti ikram edildi, attan gelin indirme merasimi gerçekleştirildi.

        Müzik dinletisi, Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterileri sunulan şenlikte, ata sporlarından atlı cirit oynandı. Daha sonra şenliğe katılanlara yemek dağıtıldı.

        İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Torosların Yörüklerinin şenlikte buluştuğunu, ozanların türkü söyleyip Yörüklerin obalar kurduğunu söyledi.

        Kültüre sahip çıkılmasının önemine işaret eden Ulutaş, "Örf ve adetlerin, kültürel zenginliklerin yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması önemli. Bu etkinliği geçen yıl başlattık. Şehir merkezinde değil, yaylada yapıyoruz. Bu ovada Yörüklerimiz, kıl çadırlarda hayatlarını idame ettiriyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak anlamında çok önemli bir programı hep birlikte ifa ediyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, Yörüklüğün bir üretim ve yaşam biçimi, iki bin yıllık geleneğe sahip bir kültür olduğunu ifade etti.

        Şenliğe, Kaymakam Murat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yörük derneklerinden temsilciler de katıldı.

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