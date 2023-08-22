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        Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:18
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        Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece civarında artması bekleniyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı hafta boyunca etkisini sürdürecek.

        Hava sıcaklığı Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacak. Özellikle sahil kesimlerinde yüksek nem ile hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı öngörülüyor.

        Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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