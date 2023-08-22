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        GÜNCELLEME - Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:33
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        GÜNCELLEME - Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürüyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Ağustos'ta kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alman turist için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Tatil için geldiği ilçedeki otelinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 72 yaşındaki Alman Annegret Kandzorra'nın aranmasına sabah yeniden başlandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarmadan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde aramalarını sürdürdü.

        Havada ve karadaki ekiplerin çalışması, İncekum Mahallesi'nde bulunan su kuyularında yoğunlaştı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Alman turisti bulmak için bölgedeki su kuyularına inen dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

        Alanya İHH Arama Kurtarma Sorumlusu Ramazan Başkan, AA muhabirine, bölgede sulama amaçlı kullanılan su kuyularında dalgıç eşliğinde inceleme yaptıklarını söyledi.

        Havadan ve karada yapılan çalışmalarda şu ana kadar Alman turiste rastlayamadıklarını anlatan Başkan, "Bugün bölgede sulama amaçlı kullanılan su kuyularında dalgıçlar eşliğinde inceleme yaptık. Derinlikleri 10 metreyi bulan 4 kuyuda dalgıçlarla yapılan incelemeden bir sonuç elde edilemedi." diye konuştu.

        Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden 18 Ağustos'ta ayrılan Annegret Kandzorra'dan haber alınamaması üzerine kayıp turist kadının son görüldüğü noktadaki kamera kayıtları incelenerek arama çalışması başlatılmıştı.

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