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        Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

        Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:56 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:04
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        Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

        Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

        Yaklaşık 2 saate kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bir süre trafiğe kapatılan Akseki-Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.

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