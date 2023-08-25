Serik'te ilaçlama yapılan iş yerindeki dumanı görenler itfaiyeden yardım istedi
Giriş: 25.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:17
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, iş yerinde ilaçlama çalışmasıyla karşılaştı.
Orta Mahalle Belek Caddesi'ndeki iş yerinin kapı ve pencerelerinden duman çıktığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerinde ilaçlama yapıldığından yoğun duman çıktığını belirledi.